2020/02/16 | 17:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين الحل في الوضع العراقي ؟ – جواد عبد الجبار العلي يتصارعون على من يكسب المناصب وأية مناصب ؟ أليس من يطمح لإستلام المنجم سوف يكرّسه لخدمة البلد أم يتخذه وسيلة لكي يزيد من ثرائه وإبتزازه لكل المسؤولين وأصحاب المناصب الحساسة من أجل ارضاء خدماته اللوجستية من حمايات وفلل وبناء ثروة بشرية تخدمه في كل […]

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