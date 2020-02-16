بالصورة.. مواكب خدمية ودعم لوجستي الى التحرير بعد تغريدة الصدر

2020/02/16 | 17:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق تنقلت صفحات التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، وصول مواكب خدمية تختص بالدعم اللوجستي الى ساحة التحرير من قبل مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.#ساحه_التحرير الدعم اللوجستي من قبل ابناء العراق الغيارى يصل الى ساحة التحرير بعد تغريدة الصدر القائد الاخيرة pic.twitter.com/9re94FDpou — حسين الغريب (@husin1983) February 16, 2020 يأتي […]

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