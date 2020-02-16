بالوثيقة.. الصحة تكشف عن موعد المباشرة بمشروع المستشفى الالماني في المثنى

2020/02/16 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت خلية المتابعة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، الاحد (16 شباط 2020)، عن موافقة وزارة الصحة ...





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