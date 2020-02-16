2020/02/16 | 17:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت بلدة "مارون الراس" اللبنانية الجنوبية اليوم الأحد احتفالا كبيرا بإزاحة الستار عن تمثال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يعني تمثال سليماني في جنوب لبنان مؤشرا بأصبعه بإتجاه الجليل المحتل؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يعني تمثال سليماني في جنوب لبنان مؤشرا بأصبعه بإتجاه الجليل المحتل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).