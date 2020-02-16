مصادر عراقية: الحلبوسي وصل لاربيل والتقى مسعود بارزاني

2020/02/16 | 17:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، الأحد، عن وصول رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الى مدينة اربيل ، ولقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في زيارة تهدف الى ب...

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