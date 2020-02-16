بالصور.. المتظاهرون يتوافدون على ساحة الاعتصام الرئيسية في الكوت

2020/02/16 | 17:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد المئات من متظاهري محافظة واسط، اليوم الاحد، على ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الكوت دعما لزخم التظاهرات.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المئات من متظاهري محافظة واسط توافدوا على ساحة الاعتصام الرئسية وسط مدينة الكوت دعما لزخم التظاهرات، وتأكيدا لاستمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق المطالب.

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