بالصور.. اهتمام تركي بالمسيرة الطلابية الداعمة لمتظاهري ساحة التحرير ببغداد

2020/02/16 | 17:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاهتمت وكالة "الاناضول" التركية في تقرير مصور نشرته، اليوم الاحد، بتجدد الاحتجاجات الطلابية في العاصمة بغداد، بالتزامن مع تكهنات تفيد بقرب إعلان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيلته الحكومية الجديدة.وتوافد الالاف من الطلبة إلى ساحة التحرير وسط بغداد ردا على حرق خيم المعتصمين، مساء امس السبت، ونية علاوي اعلان تشكيلته المؤقتة.

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