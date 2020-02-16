الصحة العالمية: لا يمكن التنبؤ بكيفية انتشار فيروس كورونا في العالم

2020/02/16 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، أن تفشي فيروس كورونا الجديد لا يزال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين.

وقال مدير المنظمة العالمية إنه من الصعب التنبؤ بكيفية انتشار الفيروس في العالم خلال القترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للحيلولة دون انتشار الفيروس مشجعة جدا، إلا أن الوضع ما زال يثير القلق بسبب تزايد حالات الإصابة به وارتفاع عدد الوفيات خلال الأيام الأخيرة.

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