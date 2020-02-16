2020/02/16 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كل من كندا وكوريا الجنوبية عزمهما إجلاء مواطنيهما العالقين على متن السفينة “أميرة الماس” السياحية التي تم وضعها قيد الحجز الصحي قبالة سواحل اليابان بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.

وأكدت الحكومتان الكندية والكورية في بيانين منفصلين أنهما خصصا طائرة لإجلاء مواطنيهما المتواجدين على متن السفينة الراسية قبالة ميناء يوكوهاما الياباني منذ الثالث من شهر شباط موضحة أن الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس لن يسمح لهم بالصعود إلى الطائرة وسينقلون بدلا عن ذلك إلى مستشفيات يابانية لتلقي العلاج المناسب، فيما سيخضع الذين سيعودون إلى وطنهم للحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما.

ويأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة عن نيتها إرسال طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة التي تقل على متنها نحو ثلاثة ألاف وسبعمئة شخص، وسجلت فيها لغاية الآن ثلاثمئة وخمسة وخمسين حالة إصابة بالفيروس.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا وكوريا الجنوبية تقرران إجلاء مواطنيهما من سفينة أميرة الماس الموبوءة بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا وكوريا الجنوبية تقرران إجلاء مواطنيهما من سفينة أميرة الماس الموبوءة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).