2020/02/16 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف الفتح، اليوم الأحد، أن تمرير الكابينة الوزارية وحصولها على ثقة مجلس النواب، مرهون باستقلالية وكفاءة المرشحين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: تمرير حكومة علاوي مرهون باستقلالية المرشحين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: تمرير حكومة علاوي مرهون باستقلالية المرشحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).