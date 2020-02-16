2020/02/16 | 18:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصر الله يوجه رسالة الى العراقيين بشأن "الحشد" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 18:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله يوجه رسالة الى العراقيين بشأن "الحشد") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله يوجه رسالة الى العراقيين بشأن "الحشد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).