العمليات المشتركة تحقق بقصف المنطقة الخضراء ومقر الحشد الشعبي

2020/02/16 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشفت العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن فتح تحقيق باستهداف المنطقة الخضراء ومقر تابع للحشد الشعبي بصواريخ كاتيوشا فجر الأحد.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إن “الأجهزة الأمنية والاستخبارية باشرت عمليات التحقيق وجمع المعلومات والتدقيق الأمني بشأن استهداف مقر الحشد الشعبي والمنطقة الخضراء […]

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