2020/02/16 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل ، اليوم الاحد، عن تمكنها من اعتقال شخص ارتكب جريمة قتل شخص في مرآب "اكوا بارك" وسط اربيل .وجاء في بيان لشرطة اربيل ورد لشفق نيوز، انه في الساعة الخامسة من فجر اليوم الاحد، وفي مرآب أكوا بارك وسط اربيل حصلت مشادة بين عدد من الاشخاص وتطور الامر لاطلاق النار، مبينا ان الحادث تسببت بمقتل شخص واصابة 3 آخرين بجروح.نقل البيان عن مدير شرطة اربيل العميد دلير النجار، انه بعد الحادث توجهت فرق الشرطة على الفور الى محل الحادث الاجرامي وبدأت بتحقيقاتها الدقيقة، مبينا انه تم تحديد هوية الاشخاص الذين قاموا بارتكاب الجريمة.واوضح العميد دلير النجار انه تم اعتقال المتهمين خلال اقل من سبع ساعات، لافتا الى انه تم تحويل الجناة الى القضاء.واشار الى ان الاشخاص الذين ارتكبوا الجريمة هما متهمان تم اعتقال احدهما جريحا، والاخر وهو المرتكب الرئيس للجريمة، مبينا قتل شخص باسم "هاوري محمود قادر" وجرح شخصان آخران وهما "هيزا عثمان جميل" و"احمد صلاح الدين طه".وافاد بان المتهمين "ش.ع.م" و"ك.ق.م" اعتقلا بامر القاضي بتهمة ارتكاب الجريمة وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اقل من سبع ساعات.. شرطة اربيل تعتقل قاتل "أكوا بارك") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اقل من سبع ساعات.. شرطة اربيل تعتقل قاتل "أكوا بارك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).