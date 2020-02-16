وزارة الصناعة تجهز كهرباء كربلاء بالقابلوات الريفية

2020/02/16 | 18:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنـت شركة اور العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاحد، تجهـيز كهربـاء كربـلاء بأنتاجهـا مـن القابلـوات الريفيـة.وذكرت وزارة الصناعة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن”ملاكات شركة اور العامة جهزت مديرية كهرباء كربلاء بقابلوات ريفية قياس ( 3*120+16+70 ) وبكمية ( 15) كيلو متر بجودة عالية ووفق المواصفات القياسية”.واشارت […]

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