العمليات المشتركة تكشف عن تحرك رسمي رداً على قصف المنطقة الخضراء ومقر للحشد صباح اليوم

2020/02/16 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت العمليات المشتركة، الأحد (16 شباط 2020)، عن فتح تحقيق باستهداف المنطقة الخضراء ومقر تابع للحش...





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