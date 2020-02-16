بالوثيقة.. محافظ ذي قار يصدر امراً ادارياً بشمول محاضري المحافظة بقرار التعاقد

2020/02/16 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

اصدر محافظ ذي قار اباذر العمر ، الاثنين (16 شباط 2020)، امراً ادارياً بشمول محاضري المحافظة بقرا...





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