ديالى تنفذ عملية عسكرية جديدة لتعقب ’’قناصة’’ قتلوا اثنين من رجال الشرطة

2020/02/16 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف قيادة محافظة شرطة ديالى، الاحد 16-2-2020، عن تفاصيل عملية عسكرية اطلقتها في الساعات الماضية لت...





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