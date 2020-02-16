انقرة تبلغ روسيا ضرورة وقف الهجمات في إدلب بسوريا فورا

2020/02/16 | 18:21 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

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