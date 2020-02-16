الهجرة: 68 ألف نازح في 86 مخيم

2020/02/16 | 18:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهاكير، اليوم الاحد، عن وجود 86 مخيما للنازحين موزعة على عدة مناطق من العراق، تضم 68 الف نازح.وقال جهاكير في تصريح صحفي، ان "عدد مخيمات النازحين في العراق تراجع من 184 الى 86 مخيماً، يقطنها نحو 68 ألف نازح".وبين ان النازحين موزعين "بين 40 الى اربعة الاف عائلة في كل مخيم من تلك المخيمات في كل من إقليم كردستان ونينوى والأنبار بشكل رئيسي، وفي محافظات أخرى على نحو أقل".وأضاف أن "النازحين في مخيمات الإقليم، هم من مناطق سنجار ونينوى، ويشكلون العدد الأكبر".وتابع جهاكير بأن "عدد المخيمات في محافظة الأنبار كبير، إلا أن أعداد قاطنيها قليلة لأن نسبة العائدين إلى مناطق سكناهم بلغت 95% والنسبة المتبقية هم، أما مطلوبين عشائرياً أو أمنياً أو مناطق سكناهم مدمرة".وأشار إلى إنه "يوجد في محافظة الأنبار 27 مخيماً، وفي محافظة دهوك 17 مخيما، و6 مخيمات جنوب الموصل، ومثلها في أربيل، و4 في السليمانية، و3 في ديالى، و2 في كركوك، كما يوجد في بغداد مخيمان رئيسيان، ومخيم واحد في كل من صلاح الدين وكربلاء".

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