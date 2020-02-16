مهام جديدة لقوات حفظ القانون بعد نهاية التظاهرات

2020/02/16 | 18:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن قوات حفظ القانون ستواصل مهامها حتى بعد انتهاء التظاهرات وبأطرها القانونية.وذكر الناطق باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "قوات حفظ القانون ستواصل مهامها حتى بعد انتهاء التظاهرات وبأطرها القانونية في المحافظات التي شهدت تظاهرات شعبية".ولفت إلى أن "الوزارة بصدد تطوير قابليات قوات حفظ القانون وتجهيزها بالبنى التحتية والموارد البشرية المناسبة والكفوءة".وأضاف أن "فكرة تسلم الملف الأمني في ست محافظات، بعضها نفذ والبعض الآخر قيد التنفيذ، ومنها تسلم الملف الأمني من قيادات العمليات لكون العمل الأمني بحاجة الى متخصصين بهذا الجانب".واوضح المحنا أن "المحافظات التي سلمت لها الملف الأمني هي: بابل والمثنى والديوانية وميسان وواسط".وكان مجلس الأمن الوطني قد قرر في تشرين الاول الماضي تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لحماية المتظاهرين والفعاليات الاجتماعية، إلا أن ما حدث هو العكس إذ منذ تشكيلها ولغاية اليوم استشهد المئات من المتظاهرين وأصيب ما يقارب 25 ألف متظاهر.

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