2020/02/16 | 18:23 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصناعة تجهـز كهربـاء كربـلاء بأنتاجهـا مـن القابلـوات الريفيـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 18:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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