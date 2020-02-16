2020/02/16 | 18:23 - المصدر: دواروز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قسد: لم ولن نشارك بعمليات ادلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 18:23.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قسد: لم ولن نشارك بعمليات ادلب) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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