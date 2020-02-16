رسائل سياسية قبيل ساعات من إعلان كابينة علاوي الوزارية | تقرير

2020/02/16 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبيل ساعات من إعلان الرئيس المكلف الجديد محمد توفيق علاوي، كابينته الوزارية أمام البرلمان، ترتفع درجات ريختر الاهتزاز السياسي، بين ساسة وبرلمانيين، بين تحذيرات ورسائل سياسية لشكل الحكومة الجديدة والمطلوب منها.

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