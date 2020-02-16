الحكيم يؤكد لظريف “رفض العر اق للتصعيد والتلويح بخيار الحرب على الجارة إيران من قبل الجانب الأمريكيّ”

2020/02/16 | 18:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميونيخ (ألمانيا): التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم وزير الخارجيّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف ، مُؤكّداً على ضرورة احترام سيادة العراق ودعم جُهُود الاستقرار في المنطقة.وأعرب الحكيم عن حرص العراق على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار، والابتعاد عن … Readmore

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