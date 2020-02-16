بارزاني: علاقات كوردستان وأمريكا وصلت لذروتها في هذه المرحلة

2020/02/16 | 18:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستان ورئيس إقليم كوردستان السابق مسعود بارزاني يوم الأحد إن العلاقات بين الشعبين الكوردستاني والأمريكي وصلت إلى ذروتها خلال الحرب ضد "الإرهاب".

جاء حديث بارزاني خلال استقباله في صلاح الدين بأربيل وفد الكونغرس الامريكي برئاسة السيناتور جيمس اينهوف عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤول لجنة القوات السلحة الأمريكية، برفقة السيناتور جون بوزمن، والسيناتور ماريون مايكل روندز، والسيناتور كيفن كرامير أعضاء مجلس الشيوخ، وترينت كيلي وتيموسي والبيرك أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب بارزاني، اطلعت عليه شفق نيوز، بأن اللقاء، الذي حضره ماثيو تيولر سفير أمريكا في العراق، ناقش الأوضاع السياسية وآخر المتغيرات في العراق والمنطقة.

واستعرض الوفد الأمريكي هدف زيارته للعراق وإقليم كوردستان، مؤكداً على ضرورة تعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين الأمريكي والكوردستاني.

من جانبه، أعرب بارزاني عن شكره لشعب وحكومة وجيش أمريكا لدعمهم ومساندتهم لشعب كوردستان في الحرب ضد الإرهابيين الدواعش.

كما عبرعن تقديره لعلاقات الصداقة بين الشعبين الكوردستاني والأمريكي، معلناً بلوغ العلاقات بين الشعبين الى الذروة خلال الحرب ضد الإرهاب.

وفي محور آخر من اللقاء جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حيال سبل إعادة الإستقرار الى العراق، ومخاطر الإرهاب على الأمن في العالم، وفق ما ورد في البيان.

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