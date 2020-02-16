2020/02/16 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيها السلطويون كفاكم قتلاً للشعب – علي العكيدي كثيرة هي الروايات التاريخية التي تتحدث عن شخصيات تم إختيارها لقيادة الرعية إلا انهم طلبوا الإجماع أي ان يكون هناك إجماع عام على رغبة الرعية أو الناس على توليهم الخلافة , وعكس ذلك فان الخلافة او مسؤولية قيادة الناس لاتعني لهم شيئا ومنهم على سبيل المثال لا […]

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