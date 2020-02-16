2020/02/16 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية وشارع ليوناردو وولي – نعيم عبد مهلهل أفترض أن السير ليوناردو وولي مكتشف مقبرة اور المقدسة ، كان اذا اراد ان يرتاح في يوم الاحد حيث تتوقف اعمال التنقيب حسب نصيحة الكاهن والمختص في علم اللاهوت الذي رافق الرحلة .فأن وولي يذهب للتجوال في اسواق وشوارع مدينة الناصرية .ولا اعرف ان كان […]

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