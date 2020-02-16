2020/02/16 | 18:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الناصرية وشارع ليوناردو وولي – نعيم عبد مهلهل أفترض أن السير ليوناردو وولي مكتشف مقبرة اور المقدسة ، كان اذا اراد ان يرتاح في يوم الاحد حيث تتوقف اعمال التنقيب حسب نصيحة الكاهن والمختص في علم اللاهوت الذي رافق الرحلة .
فأن وولي يذهب للتجوال في اسواق وشوارع مدينة الناصرية .
ولا اعرف ان كان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية وشارع ليوناردو وولي – نعيم عبد مهلهل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فأن وولي يذهب للتجوال في اسواق وشوارع مدينة الناصرية .
ولا اعرف ان كان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية وشارع ليوناردو وولي – نعيم عبد مهلهل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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