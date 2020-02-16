2020/02/16 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقة صالحة ..رواية الكويت – الزمان هي خامس أعمال الروائي الكويتي سعود السنعوسي، صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت، وتقع في 170 صفحة من قطعٍ صغير، قسَم السنعوسي إلى خمسة أقسام.وتتخذ الرواية من بادية الكويت مكاناً جغرافياً في مطلع القرن العشرين، قبل قيام الدولة، تزامناً مع معركة الصريف.القصة: ترفض القبيلة […]

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