المشتركة تعلن المباشرة بجمع المعلومات بشأن استهداف الخضراء ومقر الحشد

2020/02/16 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن فتح تحقيق باستهداف المنطقة الخضراء ومقر تابع للحشد الشعبي بصواريخ كاتيوشا فجر الأحد.

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