2020/02/16 | 18:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشفى الفرات تطلق حملة لتعفيرها بالكامل وتستأنف دوام الموظفين اعتبارا من الغد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 18:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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