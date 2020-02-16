اجتماع حاسم بين الحلبوسي وبارزاني لتحديد الموقف من حكومة محمد علاوي

2020/02/16 | 18:40 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اجتمع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأحد، بزعيم الحزب الديمقرطي الكردستاني مسعود بارزاني لبحث موق...

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