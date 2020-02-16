2020/02/16 | 18:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: الجهات الإرهابية تسعى لخلق الفوضى باستهداف مقر الحشد والبعثات الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: الجهات الإرهابية تسعى لخلق الفوضى باستهداف مقر الحشد والبعثات الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).