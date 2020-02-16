بالجوق الموسيقي والاستعراض الرسمي.. حرب “قص الشرائط” بين محافظ النجف والمتظاهرين الساخرين

2020/02/16 | 19:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق بعد انسحاب المتظاهرين في محافظة النجف من مجسر ثورة العشرين وسط المدينة الذي أُغلق منذ شهرين، إثر الإحتجاجات المناهضة للحكومة، ظهر محافظ النجف لؤي الياسري، وهو يقص شريطاً احمراً برفقة جوقٍ موسيقي، حيث بدا وكأنه يفتتح مشروعاً جديداً.المتظاهرون الساخرون لم يفوتوا الفرصة، وظهرت صور لهم وهم يقومون بوضع شريط احمر امام […]

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