بالفيديو.. القصة الكاملة لطوابير شركات الطيران اللبنانية مع بدء العد العكسي لـ”الحجز بالدولار”

2020/02/16 | 19:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: مع اعلان شركات الطيران العاملة في لبنان، اعتبارا من يوم غد الإثنين، قبول الدفع بالدولار الأمريكي فقط، للراغبين في السفر على متنها، أزدحم المسافرون على مقار شركات الطيران للحجز بالليرة اللبنانية في آخر ساعات المهلة المحددة، في ظل انهيار اقتصادي وأزمة سيولة حادة تشهدها البلاد منذ أشهر.وتداول الناشطون مقاطع تُظهر الاعداد […]

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