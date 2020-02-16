2020/02/16 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي: عجز القوات الأمنية سبب إستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الصدر يدعو لتعزيز المواكب الخدمية في ساحات الإحتجاج السلمي بغداد – الزمان عزا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى عجز أو تواطؤ القوة المكلفة بحماية المتظاهرين، فيما اطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبادرة انسانية تتضمن تعزيز المواكب الخدمية التي […]

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