2020/02/16 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأكيد إستعداد لندن لتقديم المساعدة وتعزيز ثقة الناخبين مجلس مفوضي الإنتخابات يلتقي السفير البريطاني بغداد – الزمان استقبل رئيس واعضاء مجلس المفوضين سفير المملكة المتحدة في بغداد ستيفن هيكي وتم خلال اللقاء الحديث عن استعدادات المفوضية الجديدة التي شكلت بموجب قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.واكد رئيس المجلس جليل عدنان خلف […]

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