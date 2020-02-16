2020/02/16 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث تهديدات السلم العالمي وتغّير موازين القوى إختتام أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن بمشاركة العراق رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الخارجية الأردني بغداد – عبد اللطيف الموسوي أربيل – فريد حسن اختتمت امس الاحد أعمال النسخة السادسة والخمسين من مؤتمر ميونيخ للأمن بمشاركة العراق التي استمرت على مدار ثلاثة ايام.ومثل العراق في المؤتمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إختتام أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن بمشاركة العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إختتام أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن بمشاركة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).