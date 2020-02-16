2020/02/16 | 19:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي مكتب بغداد، الاحد، عن استقبال عوائل الشهداء لإكمال إجراءات معاملات لتفويجهم للحج.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان مكتب بغداد للهيئة تواصل استقبال ذوي الشهداء الحشد المشمولين بقرعة الحج لعام 2020 لاستكمال إجراءات تفويجهم لاداء مناسك فريضة الحج.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد مكتب بغداد تستقبل عوائل الشهداء لإكمال معاملاتهم لتفويجهم للحج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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