ثلاثة انتصارات في أولى جولات الممتاز

2020/02/16 | 19:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف فريق الزوراء فوزا صعباً من الطلبة بهدف وحيد في مباراة الديربي ،التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

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