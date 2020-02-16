المثنى تعلن المباشرة بمشروع مجاري منطقة الحكم وسط السماوة

2020/02/16 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى أعلنت الحكومة المحلية في المثنى، اليوم الأحد، عن المباشرة بمشروع مجاري في منطقة “الحكم” وسط مدينة السماوة.وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان تلقت”العهد نيوز” ، نسخة منه، ان “الشركة المنفذة للمشروع باشرت بأعمال حفر محطة الأمطار لمشروع مجاري حي الحكم في السماوة، مبينا أن مدة تنفيذ المشروع تبلع ٣٦٠ يوما”.واشار […]

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