الاحتجاجات العراقية.. لماذا لا تختار الساحات مُتحدّثاً باسمها؟

2020/02/16 | 19:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي تزداد فوضى تعليقات الناشطين لوسائل الإعلام في العراق، وتتضارب المعلومات أحياناً بما يتعلق بالأحداث التي تحصل في ساحات الاحتجاج، يحصل ذلك لعدم وجود متحدث باسم […]

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