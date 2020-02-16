2020/02/16 | 19:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، الاحد، ان الوفاء لدماء الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني يكون بحفاظ العراقيين على الحشد الشعبي.وقال السيد نصر الله في كلمة له بذكرى اربعينية القادة الشهداء وتابعته وكالة صدى ، ان ” الشهيد القائد أبو مهدي المهندس من الشخصيات المركزية وقادة الانتصار على داعش،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد نصر الله: الوفاء لدماء الشهيدين المهندس وسليماني يكون بحفاظ العراقيين على الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد نصر الله: الوفاء لدماء الشهيدين المهندس وسليماني يكون بحفاظ العراقيين على الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد نصر الله: الوفاء لدماء الشهيدين المهندس وسليماني يكون بحفاظ العراقيين على الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).