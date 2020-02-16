روحاني: تحقيق السلام في الشرق الأوسط مستحيل دون مساعدة إيران

2020/02/16 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إقرار السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الحساسة وفي الخليج مستحيل دون مساعدة إيران.

وأكد روحاني في تصريح أن الحكومة الإيرانية اثبتت أنها تستطيع إدارة البلاد دون الاعتماد على مبيعات النفط بسبب نجاحها في السياحة والخدمات والمناجم والبتروكيماويات والصحة ويمكنها السيطرة على التضخم الحالي، مشيرا الى ان طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة تحت سياسة الضغوط.

وأضاف روحاني أن الإدارة الأميركية تهدف من وراء هذه الضغوط إلى جر إيران للجلوس إلى طاولة التفاوض من موقف الضعف، لافتا أن بلاده لن تتفاوض من موقع الضعف وأن سياسة الضغوط القصوى محكوم عليها بالفشل.

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