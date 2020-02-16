استهداف منزل نائبة بقنبلة يدوية في ذي قار

2020/02/16 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر امني عن قيام مجهولين ، فجر اليوم الاحد ، باستهداف منزل النائبة في البرلمان عن محافظة ذي قار علا الناشي بقنبلة يدوية .وقال المصدر ان ” مجهولين القوا قنبلة يدوية على منزل النائبة علا الناشي في ناحية العكيكة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار ولاذوا بالفرار “.وذكر ان […]

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