2020/02/16 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران للشعب المصري..لهذا السبب (المستقلة) – منى شعلان/نشر مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال ، صاحبا أغنية “بنت الحيران” ، مقطع فيديو ، عبر التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وهما يعتذارن للشعب المصري لفظتى “خمور وحشيش” ، والمذكورة في المهرجان، والذي تم تقديمه في حفل عيد الحب داخل ستاد […]

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