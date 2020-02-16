هداف العراق في الثمانينيات مرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة

2020/02/16 | 19:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر مطلع ،اليوم الاحد، بأن اللاعب الدولي السابق حسين سعيد ابرز المرشحين لتولي منصب وزيرالشباب والرياضة في حكومة محمد توفيق علاوي.وذكر المصدر لـ"كلكامش برس"،ان سعيد يعد ابرز المرشحين لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية المقبلة رغم طرح اسماء اخرى لشغل المنصب من جهات سياسية متنفذة .واضاف ،بان هيئة المسائلة والعدالة اكدت في وقت سابق عدم شمول هداف المنتخب العراقي في عام 1986"حسين سعيد"، بأجتثاث البعث وبذلك يمكنه تولي المناصب الحكومية العليا.

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