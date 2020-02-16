القبض على 7 دواعش جنوبي الموصل

2020/02/16 | 19:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على سبعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوبي مدينة الموصل.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تنفيذ واجبات التفتيش والتدقيق الامني للعجلات، القت القبض على سبعة عناصر من عصابات داعش الارهابية في سيطرة النصر جنوبي مدينة الموصل".وبينت ان "ثلاثة منهم كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة واحدهم كان يعمل فيما يسمى بالامنية، بينما البقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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