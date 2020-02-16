2020/02/16 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي (28)في علم اجتماع الجنّ..[كلُّ دينٍ أو مِلّةٍ في البشرِ، يُوجَدُ مِثلُها في الجِّنِّ]..[أربّ يَبُولُ الثعْلَبانِ بِرَأسِهِ لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَليهِ الثعَالِبُ]- (راشد السلمي)(1)الإنسان..
هو الغرض والضحية، لكلّ فكرة أو ظاهرة، برزت وتبرز عبر الزمن.ولا قيمة أو تفسير..
لأيّة فكرة أو ظاهرة عبر الزمن، خارج إطارها وتأثيرها الاجتماعي.و(الدين) و(السحر) و(الجنّ)..
من......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [14]) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هو الغرض والضحية، لكلّ فكرة أو ظاهرة، برزت وتبرز عبر الزمن.ولا قيمة أو تفسير..
لأيّة فكرة أو ظاهرة عبر الزمن، خارج إطارها وتأثيرها الاجتماعي.و(الدين) و(السحر) و(الجنّ)..
من......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [14]) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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