وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [14]

2020/02/16 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (28)في علم اجتماع الجنّ..[كلُّ دينٍ أو مِلّةٍ في البشرِ، يُوجَدُ مِثلُها في الجِّنِّ]..[أربّ يَبُولُ الثعْلَبانِ بِرَأسِهِ لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَليهِ الثعَالِبُ]- (راشد السلمي)(1)الإنسان..هو الغرض والضحية، لكلّ فكرة أو ظاهرة، برزت وتبرز عبر الزمن.ولا قيمة أو تفسير..لأيّة فكرة أو ظاهرة عبر الزمن، خارج إطارها وتأثيرها الاجتماعي.و(الدين) و(السحر) و(الجنّ)..من......

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