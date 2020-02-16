سامح عسكر - ويسألونك عن تجديد الخطاب الديني..ما هو؟

2020/02/16 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر صديق عزيز وأستاذ فاضل تحدى قراءه أن يجيبوا على سؤال واحد(ما هو تجديد الخطاب الديني والمقصود منه)ويبدو أن الجميع فشل في تقديم إجابة واقعية أو مفهومة تحل هذا الإشكال الذي يختلف حوله المثقفون حاليا من ناحية، وبين الشيوخ ورجال الدين من ناحية أخرى، وبرغم كتابتي في هذا الموضوع سابقا عشرات المرات..لكن لا بأس من الإعادة في عدة نقاط متتالية:أولا: التجديد هو اعتراف بأن الوضع الحالي ظ......

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