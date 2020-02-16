بسبب كورونا.. الصين تخضع الأوراق النقدية

2020/02/16 | 19:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي الصيني، الأحد، أنه يُخضع الأوراق النقدية المتداولة للتعقيم، لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد أكثر.

وأعلن البنك، في بيان، أنه يُخضع الأوراق النقدية المتداولة "للحجر الصحي"، منعا لانتشار كورونا، حسبما نقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأضاف البيان، أن الأوراق النقدية ستخضع للتعقيم بين 7 و14 يوما، باستخدام الأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح أن البنوك ستقدم لزبائنها أوراقا نقدية جديدة عند الضرورة، والتي تخضع للتعقيم سيتم طرحها للتداول مجددا بعد إتمام ذلك.

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط).

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